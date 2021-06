Lotus Emira : le poste de conduite de la "dernière"

Le Festival of Speed de Goodwood approche, et c'est souvent le moment pour certains constructeurs de dévoiler des nouveautés sportives. Lotus, qui jouera à domicile, va justement présenter son dernier modèle à moteur thermique avant la bascule vers le tout électrique, déjà initiée par l'Evija.

Justement, l'Emira puisera une partie de son inspiration dans l'Evija, en tout cas en matière de design. Et après les premières images d'annonce, voici des photos du volant et du poste de pilotage avec une instrumentation numérique évoluée qui tranche avec la simplicité de ce que l'on trouve à bord d'une Elise ou d'une Exige.

Deux modèles qui arrivent d'ailleurs en fin de carrière et qui marquent la fin d'une époque pour Lotus, aujourd'hui, on le rappelle, dans le groupe Geely aux côtés de Volvo et Lynk&Co. Côté mécanique, Lotus est resté discret sur cette Emira qui pourrait adopter un quatre cylindres 2.0 turbo.