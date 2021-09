Lotus Emira : les détails techniques révélés

La dernière voiture à moteur à combustion chez Lotus, c'est elle. L'Emira se profile enfin dans le réseau européen de distribution puisque le constructeur révèle les tarifs et les données techniques définitives de la version de lancement "First Edition", qui sera uniquement proposée en V6. En attendant la version quatre cylindres AMG, l'Emira est donc vendue en First Edition avec un bloc Toyota V6 3.5 doté d'un compresseur Edelbrock pour un total de 400 ch et 420 Nm (430 Nm en boîte automatique).

De série, l'auto dispose de jantes 20 pouces biton, des étriers de freins badgés Lotus, de la teinte bleue "Seneca" ou encore du pack "glossy" avec le noir brillant sur certaines parties (bouclier, diffuseur, bas de caisse).

La connectivité Android Auto/Apple CarPlay, le système audio 10HP d'origine KEF ou encore l'instrumentation numérique 12,3 pouces sont également de la partie. Il sera toutefois possible de passer par la case option pour s'offrir le "Drivers Pack" (choix du mode de suspension, gommes Goodyear F1 Supersport ou Michelin Pilot Sport Cup 2) ou encore le "Design Pack" (pédales "sport", ciel de toit noir en Alcantara, surtapis Lotus et choix de couleur des étriers de freins). Notons toutefois que la boîte automatique avec palettes au volant est une option à plus de 2000 €.

Le tarif français n'est pas encore communiqué, mais l'Emira débute à 95 995 € en Allemagne. En France, hors malus, elle pourrait donc dépasser les 100 000 €.