Louer son van entre particuliers est-ce un bon plan ?

La location de sa maison, de son appart ou d’une partie de celle-ci ou de celui-là est entrée dans les mœurs. La faute, ou grâce, à Airbnb, qui a transformé le foyer, pour nombre de particuliers, en source de rentabilité. En serait-il ainsi pour son van ou son camping-car qui est, après tout, une extension de sa maison ?

La tendance est en tout cas plus que galopante, tant du point de vue des particuliers loueurs que des particuliers locataires. Et si cette pratique est née il y a une bonne dizaine d’années, elle a explosé depuis le Covid. Il faut dire qu’avec 44 jours d’utilisation annuelle, en moyenne, les maisons roulantes passent plus de temps au garage que la voiture du quotidien et il est tentant de les monétiser durant ces temps d’immobilité. D’autant qu’entre le prix d’achat de ces engins, et le coût de leur entretien, un petit profit supplémentaire ne saurait être négligé.

8 000 euros par an à gagner, dans l'absolu

Un profit que la plateforme leader du genre, Yescapa, évalue à plus de 8 000 euros par an. Pour y parvenir, il faut louer son engin à plus de 100 euros par jour (puisqu’il faut déduire la part de l’entreprise loueuse) durant 80 journées, ce qui est assez énorme étant donné la concurrence sur le site qui cumule 33 000 annonces à travers l’Europe.

Yescapa est d’ailleurs l’archi leader de ce secteur en hausse de 15% l’an passé. Et si d’autres plateformes proposent des services similaires, comme Wikicampers et ses 7 000 offres, ou, à moindre échelle, Hapee, elles ne peuvent tenir la dragée haute face au géant.

Mais combien coûte une telle location ? Il faut compter entre 65 euros par jour, pour un van aménagé un peu rincé, et plus de 200 euros pour un Intégral récent, ultra-confortable et peu kilométrée.

Utile avant d'acheter

Reste que cette formule est parfaitement cohérente pour des amateurs de vanlife qui n’auront pas à débourser des sommes rondelettes pour un achat à l’amortissement lourd et long. Et puis, cette location peut constituer un galop d’essai pour ceux qui hésitent à investir dans l’achat d’un engin qui coûte entre 50 000 et 150 000 euros.

D’autant que sur les grandes plateformes de location entre particuliers, il n’est nul besoin de souscrire une assurance particulière pour l’engin : celle-ci est incluse dans le tarif. En revanche, les différents accommodements (vaisselle, draps, etc.) ne le sont pas toujours. À surveiller, donc, pour ceux qui ne souhaitent pas emporter leur propre trousseau pour un week-end ou des vacances.