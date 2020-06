Luca de Meo, nouveau directeur général de Renault : "J'ai toujours aimé aller où il y a des défis"

Luca de Meo deviendra le directeur général de Renault le 1er juillet. Mais l'ancien patron de Seat a pu s'exprimer quelques minutes lors de l'assemblée générale du groupe français, une première prise de parole officielle au nom de Renault donc.

De Meo, qui a commencé sa carrière dans l'automobile chez Renault, a notamment déclaré : "J'ai toujours aimé aller où il y a des défis". L'homme sait qu'il a été appelé avec la difficile mission de relancer une marque en mauvaise passe : "Je reviens d'abord pour le challenge, redresser l'un des plus grands et des plus prestigieux constructeurs automobiles".

Pour lui, c'est un des plus beaux défis qu'il a à relever. Luca de Meo a d'ailleurs glissé que c'est une situation qu'il a déjà vécue. Il a ainsi été placé à la tête d'un Seat moribond, qui depuis bat ses records de ventes historiques. Le nouveau DG a ajouté qu'il sait donc que l'on "peut s'en sortir par le haut".

Depuis quelques jours, Luca de Meo rencontre des dirigeants de Renault et visite des sites. Il s'est dit "impressionné par la compétence des gens de Renault". Pour lui, c'est une bonne chose pour que la situation se retourne rapidement, d'autant que "le sentiment d'urgence est partagé à tous les niveaux". Il a promis aux actionnaires "une des meilleures surprises de retournement de situation".

"Optimiste et confiant", il est prêt à se mettre "au service de ce groupe que j'aime". En plus des compétences sur le terrain, Luca de Meo s'est montré satisfait des projets de modèles en préparation. Toutefois, aucune information précise n'a été donnée sur le futur des gammes. Luca de Meo dévoilera le plan pour les produits dans les prochains mois.