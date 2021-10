Lynk&Co arrive en France

Si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, sachez que les constructeurs asiatiques qui ne sont pas japonais commencent à se montrer particulièrement offensifs en Europe. MG, SAIC, Aiways ou encore Vinfast ont récemment fait l'actualité pour des lancements de produits inédites, alors que Great Wall discute carrément d'un rachat de l'usine Nissan à Barcelone pour produire sur le sol européen.

Aujourd'hui, c'est un nouvel acteur qui fait son entrée en scène en France. Lynk&Co, jeune constructeur, filiale de Geely et cousin de Volvo, annonce son arrivée en France. Celui que l'on compare au Skoda du groupe Volkswagen (Volvo serait l'équivalent d'Audi) vise une implantation progressive en Europe : après la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Italie, la marque arrivera en 2022 dans l'Hexagone avec un premier store à Paris.

Lynk&Co se lance dans un format très particulier d'abonnement où il sera possible de sous-louer son véhicule pour réduire les coûts : "le modèle Lynk & Co va au-delà du leasing et de la location longue durée. Concrètement, en devenant membre pour 500€ par mois tout compris, la « 01 », disponible en hybride rechargeable (PHEV), est à votre entière disposition, sans engagement, résiliable à tout moment.

Vous êtes en déplacement et votre voiture dort au garage, envie de faire profiter à l’un de vos proches l’expérience Lynk & Co ? L’application mobile Lynk & Co permet de mettre sa voiture à la disposition de sa famille, de ses amis ou d'autres membres lorsque vous n'en avez pas l’utilité. Une mise à disposition moyennant rétribution, au tarif que vous fixez, permet de récupérer une partie de l'abonnement mensuel. La formule ne vous convient plus ? Vous la résiliez à tout moment, puisqu'il n'y a aucune obligation de s'engager sur une période définie. Enfin, pour les utilisateurs occasionnels, ils pourront rejoindre la communauté Lynk & Co et emprunter un véhicule à d'autres membres, en ne payant que le temps de l'utilisation".

Cela n'écarte pas l'achat intégral qui sera disponible sur la première auto de lancement : le SUV hybride rechargeable 01. Son prix sera de 41 500 € en France.