Lynk&Co, le petit de l'automobile qui veut devenir grand

Lynk & Co fête aujourd'hui ses cinq ans d'existence. Une demi-décennie durant laquelle la marque a écoulé près de 600 000 autos, principalement en Chine. Si le constructeur débarque aujourd'hui en Europe avec son SUV hybride rechargeable, le 01, il ne faut pas oublier tout le reste du catalogue composé d'une compacte, d'une berline et de deux SUV, dont un coupé.

La marque chinoise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu’elle lance désormais le grand SUV hybride 09, reprenant la plateforme modulaire SPA du groupe Geely, largement adoptée par Volvo. Un modèle qui sera proposé à la fois en hybridation simple, et rechargeable sur la base du quatre cylindres 2.0 turbo, en deux ou quatre roues motrices.

Le Volkswagen Group chinois

Geely suit donc tout simplement le schéma de son homologue allemand, avec une plateforme déclinée à toutes les sauces, des motorisations partagées entre de nombreux modèles et d'importantes synergies entre les différentes marques. Si Volvo est l'équivalent d'Audi, Lynk & Co est une sorte de mélange entre un Volkswagen et un Skoda.

Un "généraliste à tendance premium" qui a aujourd'hui de grandes ambitions, puisque l'objectif du constructeur est de livrer 1 million de véhicules dans le monde au cours des deux prochaines années. Rappelons qu'en Europe, la stratégie de Lynk & Co est orientée autour de l'abonnement et du partage auto, plutôt que de l'achat brut, à l'inverse d'autres marchés où les autos sont directement vendues.