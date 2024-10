Malgré la conjoncture actuelle, l’automobile fait toujours rêver les Français

Alors que le Mondial de l’auto s’expose Porte de Versailles à Paris, la dernière étude Ipsos* démontre le fort rapport qu’entretiennent les Français avec l’automobile. Elle est toujours source de plaisir, malgré la conjoncture actuelle complexe

Pour 81 % des personnes interrogées, la voiture les « accompagne dans les différentes étapes de leur vie ». Elles indiquent même être engagées émotionnellement avec leur auto ! Le « sentiment d’autonomie et de liberté » reste toujours fort (91 %) tout comme « l’invitation au voyage et à la découverte » (67 %).

SI la voiture peut être considérée comme un simple moyen de locomotion, elle est source de plaisir pour 64 % des automobilistes. 18 % d’entre eux se disent « passionnés » et 46 % « enthousiastes ». De plus, les moins de 35 ans sont les plus animés par la voiture, un résultat encourageant qui va à l’encontre de ce que pensent certains « boomers ».

Objet de désir, la voiture se confronte aux aspects pragmatiques. Le confort reste un critère incontournable, mais le prix arrive en première position pour 77 % des sondés.

Depuis la crise de la Covid, les tarifs des voitures ont explosé, mais certains constructeurs préparent leur offensive à l’image de la Citroën C3 affichée à partir de 14 990 €. La marque présente également sur son stand le C3 Aircross, un SUV capable de transporter sept personnes pour moins de 22 500 €. Skoda lance également l’Elroq, un SUV compact électrique vendu 29 300 € bonus déduit.

Un Mondial qui attire

La fête de l’automobile bat actuellement son plein à Paris. Si tous les constructeurs n’ont pas répondu à l’invitation, de nombreuses nouveautés sont à découvrir comme la Renault 4, le Dacia Bigster, l’Audi A5 et Q6 Sportback e-tron…

Alpine est aussi venu avec la version radicale de l’A110, la R Ultime, et la descendante de la lignée des GTi, l’A290. Mini expose sa John Cooper Works, Cadillac revient en Europe avec deux modèles et Volkswagen donne un aperçu de sa prochaine ID GTi. Quoi qu’on en dise, la passion de l’automobile est toujours présente.

(*) Etude quantitative menée auprès de 1 000 répondants, échantillon national représentatif, via l’Ipsos KnowledgePanel du 3 au 16 septembre 2024.