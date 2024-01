Malgré ses échecs sur l'électrique, Volkswagen cartonne

Tout au long de l’année 2023, nous vous avons parlé des difficultés de Volkswagen à atteindre ses objectifs de vente sur les modèles électriques. En Europe, le constructeur allemand a dû interrompre à plusieurs reprises la production de ses ID.3 et ID.4/ID.5 et en Chine, le lancement de la grande berline ID.7 n’a pas donné satisfaction non plus. Récemment, Volkswagen a d’ailleurs baissé sensiblement ses prix de vente sur le marché français pour ses modèles électriques.

Mais les choses n’ont pas été si terribles pour le groupe en 2023 dans le monde grâce à ses excellents résultats pour les voitures thermiques. Aidé également par les retards de livraison de 2022, le groupe Volkswagen a écoulé 9,24 millions de voitures au total dans le monde l’année 2023 soit une hausse de 12% par rapport à 2022. La marque Volkswagen a progressé de 6,7%, Cupra/Seat de 34,6%, Skoda de 18,5% et Audi de 17,4%. Même si la part de modèles électriques vendus chez Volkswagen n’était que de 8,3% au total et que la part de marché de la marque a reculé à 14,2% en Chine, le groupe a donc bien progressé l’année dernière dans le monde et s'est même rapproché de Toyota.

Les résultats financiers connus le 13 mars

Pour l’instant, on n’a que ces chiffres bruts. Même s’ils marquent une augmentation des ventes, on ignore quelle a été la marge du groupe en 2023. Rappelons-nous aussi que ces bons chiffres de vente de 2023 ont été poussés par les retards de livraison pris en 2022 et que la situation pourrait ne pas être aussi bonne pour l’année 2024. D’après Reuters, les résultats financiers complets du groupe sur l’année 2023 seront publiés le 13 mars prochain.