Mansory rend le Rolls-Royce Cullinan noir et doré

Calandre massive, jantes imposantes, gabarit gigantesque, habitacle opulent, le véhicule surélevé de luxe Rolls-Royce Cullinan coche de nombreuses cases lorsqu'il s'agit d'employer des superlatifs. Quelques propriétaires veulent néanmoins aller encore plus loin en se tournant vers des tuneurs. La preuve avec l'insolite Mansory Linea d'Oro difficile à rater sur la route lors de son passage avec son kit carrosserie large et ses éléments or.

Conformément aux pratiques de Mansory, tous les éléments du modèle sont revus avec des matériaux à la présentation plus visible ou plus technique. Dans ce cas de figure, du carbone couvre le capot, les ailettes du bouclier, les prises d'air latérales, le becquet, le diffuseur, la jante du volant et les placages du tableau de bord. Un traitement or particulièrement ostentatoire est en outre réservé à la calandre, la mascotte Spirit of Ecstasy, les jantes, les poignées des portes, les baguettes des surfaces vitrées et d'autres éléments dans la cabine. La baie moteur reçoit elle aussi un traitement du même acabit.

Mansory ne précise pas si son Cullinan Linera d'Oro gagne en puissance et en couple. Mais pour rappel, une précédente préparation du garage allemand faisait grimper sa cavalerie à 610 chevaux pour 950 Nm de couple. Aucun détail concernant son tarif n'a également été dévoilé.