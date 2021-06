Mansory s'attaque désormais à la Porsche Taycan

Pour beaucoup, Mansory n'évoque pas de bons souvenirs. La Stallone, cette Ferrari 599 lourdement modifiée, voire transfigurée, ou encore cette Bugatti Veyron recouverte d'une peinture façon "marbre" au salon de Genève plus récemment... les créations loufoques du préparateur suisses se sont succédées au fil des ans.

Aujourd'hui, le catalogue Mansory est un des plus étoffés qui soit en matière de modification. C'est simple, la liste d'autos et de projets possibles est interminable. De la Pagani Huayra au jet ski, en passant par la tondeuse autoportée ou la Bugatti Chiron, le panel de possibilités est large. Et même si la quasi totalité sont des modèles à moteur à combustion, il y a une certaine Porsche Taycan dans le lot, et Mansory a fait dans la sobriété.

Mansory aime le carbone et le fait à nouveau savoir sur cette berline électrique dotée de nombreuses pièces spécifiques en matériau composite, avec, toujours, cet aspect si particulier. Le préparateur propose également un jeu de jantes spécifiques 22 pouces qui permettrait d'améliorer le refroidissement des freins. Le fait qu'elles soient clairement moins orientées aéro n'y est probablement pas étranger.