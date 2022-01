Marché automobile 2021 : Peugeot détrône Renault !

Après une année 2020 catastrophique, l'industrie automobile s'attendait à une reprise en 2021. Il n'en a rien été. Si le marché a pu être encore ralenti par le confinement d'avril, où il était toutefois possible d'aller en concession sur rendez-vous, c'est surtout la pénurie de composants électroniques qui a compliqué la tâche des constructeurs. Faute de semi-conducteurs suffisants, ils ont dû à de nombreuses reprises stopper leur production au cours de l'année.

Résultat, le marché automobile français reste au plus bas. Selon les données d'AAAData, 1 659 008 voitures particulières neuves ont été immatriculées en 2021, soit une hausse de… 0,5 % par rapport à 2020 ! Preuve que le marché est encore en crise, la chute par rapport à 2019 est de 25,1 % !

Peugeot large leader

Et dans ce contexte, coup de tonnerre : le constructeur en tête des ventes n'est plus Renault. C'est Peugeot qui est champion 2021. Le Lion avait fait la course devant toute l'année et il a su maintenir son avance jusqu'au bout. Il a écoulé 285 930 voitures, ce qui est tout de même en recul de 24,7 % par rapport au niveau de 2019. Mais Peugeot prend le large face à Renault, qui n'a vendu que 268 975 voitures l'année dernière, soit 34 % de moins qu'en 2019.

Renault est davantage handicapé par la pénurie de semi-conducteurs (il avait d'ailleurs estimé le manque à produire au niveau mondial à 500 000 véhicules en 2021). Il y a aussi la volonté du nouveau patron de miser davantage sur la rentabilité plutôt que sur les volumes. Mais la supériorité de Peugeot s'explique également par une meilleure attractivité de sa gamme, notamment les SUV. Renault compte prendre sa revanche en 2022 avec le lancement de l'Austral, remplaçant du Kadjar.

Dacia devant Volkswagen

Si ça bouge sur les deux premières marches, le complément reste le même, Citroën, avec 161 883 ventes (- 31,2 %). Mais pour combien de temps ? Car derrière, on trouve Dacia, qui a définitivement doublé Volkswagen et se rapproche doucement mais sûrement du podium. Le roumain a écoulé 125 205 voitures, en recul de 9 % par rapport à 2019. Dacia a d'ailleurs le titre de marque la plus vendue auprès des particuliers.

Toyota et Hyundai en belle forme

Après Volkswagen, qui baisse un peu plus que le marché (- 29,4 %), on trouve Toyota, en forme, en recul de 5,5 % seulement. Le japonais est porté par le succès de la dernière Yaris. Il y a ensuite le trio de premium, dans l'ordre Mercedes-Audi-BMW et… Hyundai, une des surprises de 2021. Le coréen est même en hausse par rapport à 2019. Son dernier Tucson est un joli succès chez nous. Et preuve que la Corée du Sud séduit les Français, Kia est juste derrière.

Tesla cartonne, Fiat et Opel plongent

Ces marques sont ainsi devant Ford, Fiat et Opel, des historiques en pleine déconfiture, avec des baisses de plus de 40 %. Nissan tombe carrément à la 18e place… derrière Tesla, l'autre marque en super-forme de 2021. Grâce aux Model 3 et Model Y, l'américain grimpe à la 17e place, faisant mieux que DS. Avec 22 782 ventes, ce dernier est même derrière Suzuki !

Le Top 20 des constructeurs - France - 2021

Rang Marques Ventes 2021 Evolution 1 Peugeot 285.930 - 24,7 % 2 Renault 268.975 - 33,9 % 3 Citroën 161.883 - 31,2 % 4 Dacia 125.205 - 9,9 % 5 Volkswagen 105.299 - 29,4 % 6 Toyota 96.170 - 5,5 % 7 Mercedes 50.789 - 27,7 % 8 Audi 50.083 - 13,0 % 9 BMW 45.970 - 21,8 % 10 Hyundai 45.241 + 13,2 % 11 Kia 44.215 - 1,9 % 12 Ford 43.777 - 44,5 % 13 Fiat 39.914 - 44,3 % 14 Opel 37.393 - 44,1 % 15 Skoda 30.399 - 16,7 % 16 Seat 26.702 - 28,1 % 17 Tesla 26.446 + 255,4 % 18 Nissan 26.414 - 37,6 % 19 Mini 25.337 - 6,7 % 20 Suzuki 22.907 - 25,5 %

Données AAA Data