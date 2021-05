Marché automobile Europe : la Peugeot 208 devance la Volkswagen Golf

En février, la 208 a pris les commandes du marché européen. Un heureux hasard ? On aurait pu le penser, la reine des ventes étant habituellement la Volkswagen Golf. Mais la 208 tient cette place sur la durée. Elle a fini championne des ventes sur l'ensemble du premier trimestre 2021 et l'est restée avec le mois d'avril.

Selon les données communiquées par Jato, spécialiste des chiffres de ventes sur le marché européen, le Lion a écoulé 18 387 exemplaires de sa citadine dans les 26 principaux pays de l'Europe le mois dernier. La célèbre Golf n'est toutefois pas si loin, avec 17 763 unités.

Mais si la française est en baisse de 8 % par rapport à 2019, année d'avant crise, l'allemande est carrément en chute de 50 %. La huitième génération connaît un début de carrière bien compliqué. Elle n'est d'ailleurs "que" troisième en avril, puisqu’une autre Peugeot est devant, le SUV 2008, avec 18 328 ventes. Le baroudeur rate de peu le titre de véhicule le plus vendu en Europe, ce qui aurait été une première pour ce modèle.

La baisse de régime de la Golf s'explique peut-être par la présence d'un concurrent embarrassant au sein des concessions Volkswagen, le T-Roc, 5e en avril avec 17 168 ventes. Il est derrière la Toyota Yaris, dont la nouvelle génération réalise un début de carrière canon. Autre rivale interne à la Golf, l'ID.3, dont 5 735 modèles ont été livrés en avril. À noter que le nouvel ID.4 a été le véhicule électrique le plus immatriculé, ce qui s'explique par le début des livraisons des modèles réservés. En avril, les modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables ont représenté 15 % des ventes en Europe… contre 3 % en 2019 !

De manière générale, le marché reste encore perturbé par le contexte sanitaire. En avril, 1,03 million de voitures ont été vendues en Europe, ce qui est encore 23 % de moins par rapport à avril 2019.