Mariage PSA-Fiat : feu vert de l'Europe, sous conditions

Il y a des personnes qui vont en achète un produit en fonction de la marque. Si cette marque a le produit ils achètent sinon ils attendent ou n'achètent pas.

C'est pourquoi toutes les marques essayent d'avoir la gamme de produit la plus complète possible afin de contenter les fidèles de la marque.

Pour le cas de Stellantis, le problème est la marque Fiat.

Les utilisataires Peugeot, Citroën et Opel font 30% de parts de marché alors avec les maigres 5% de Fiat, ça ne passe plus et du coup PSA doit donner à un autre concurrent en l'occurrence Toyota des parts de marché.

Il aurait fallu tout simplement cèdé les utilitaires Fiat. Ca se vend mal , c'est pas fiable, c'est pas rentable non plus et ça ajoute de la pollution supplémentaire dans le groupe.

Fiat ça pue.