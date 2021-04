Maserati célèbre Fangio avec une série spéciale

Le 25 avril 1926, Maserati faisait ses débuts en compétition. On l'oublie un peu trop souvent, mais la marque au trident est bien la plus vieille en matière d'histoire du sport automobile italien, même si l'on a un peu trop tendance à penser à Ferrari. Et que de grands pilotes sont passés derrière le volant d'une Maserati, à commencer par l'emblématique Juan Manuel Fangio.

Maserati célèbre ses 95 ans de sport automobile en revenant donc sur l'un des acteurs les plus importants de son histoire. La série spéciale F Tributo, sur Ghibli et Levante, fait aussi le lien avec l'entrée en F1, en 1954 avec Fangio au volant de la 250F.

Les teintes Rosso Tributo et Azzurro Tributo sont spécifiques, tout comme les étriers de freins et liserés de jante jaunes (faisant là encore le parallèle avec la 250F). Les jantes 21 pouces, noires, sont communes aux deux séries spéciales. A l'intérieur, la seule extravagance est la présence de surpiqûres jaunes sur la sellerie cuir. Enfin, les deux autos héritent de badges F Tributo sur les ailes avant et sur les logos Maserati de montants arrière.