Maserati dévoile de nouvelles images de la MC20

Quoi de mieux pour Maserati que de faire parler de son retour en compétition automobile avec un hommage à celui qui a conduit l'Eldorado. On ne parle évidemment pas de la berline Cadillac à rallonge, mais de la monoplace au trident conduite à la fin des années cinquante par Stirling Moss, au "Trofeo dei due mondi", une course connue plutôt sous le nom des 500 miles de Monza.

Organisée seulement en 1957 et 1958, la particularité de cette course était d'opposer "deux mondes" : les meilleurs pilotes américains aux meilleurs Européens, sur monoplace, à Monza. Malheureusement pour les pilotes européens, ce sont leurs rivaux qui ont remporté les deux éditions, mais un certain Stirling Moss s'est illustré sur la fameuse Maserati.

Plus de soixante ans plus tard, Maserati dévoile donc les images d'un prototype unique de la nouvelle MC20 en hommage à l'Eldorado. La toute première monoplace européenne à être sponsorisée (par Eldorado) ! La base était en fait la 420M/58, avec son V8 4.2 et ses 750 kg.

Avec la MC20, la recette va changer radicalement, le V8 devenant un V6 développé en interne par Maserati (et plus un moteur prêté par Ferrari). La présentation approche pour cette nouvelle génération d'auto qui permettra à Maserati de revenir en compétition.