Maserati GranCabrio (2024), la suite logique

Au début de l’année dernière, Maserati lançait sa toute nouvelle GranTurismo sur le marché des GT 2+2 d’exception. D’une façon on ne peut plus logique, la marque au trident lance cette fois son dérivé cabriolet dont le nom ne change pas par rapport à la précédente génération du modèle.

Il n’y a donc zéro surprise sur la fiche technique de cette grande GT découvrable, qui reprend le V6 bi-turbo de 3,0 litres du coupé dans sa finition Trofeo avec 550 chevaux et 650 Nm sous le capot. Enfin, si, puisque la variante Modena de 460 chevaux du coupé ne revient pas au catalogue du cabriolet. Équipée comme le coupé d’une transmission intégrale, la GranCabrio abat le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, le 0 à 200 km/h en 12,2 secondes et atteint 316 km/h en vitesse de pointe.

Elle reprend naturellement la planche de bord de la GranTurismo avec son combiné d’instrumentation numérique et son écran tactile central de 12,3 pouces, dont l’interface fonctionne grâce à Android Automotive. Le joli cuir rouge de l’exemplaire montré en photo habille parfaitement l’habitacle et côté coffre, il faudra se contenter de 172 litres et même 131 litres en mode cabriolet avec la capote repliée. Cette dernière se déploie et se range électriquement en respectivement 14 et secondes, jusqu’à 50 km/h).

La version électrique plus tard

Comme le coupé, la Maserati Grancabrio existera également en version électrique « Folgore » un peu plus tard avec ses 760 chevaux (et une masse qui risque de dépasser de très loin les deux tonnes). En attendant, elle concurrencera les Bentley Continental GTC, Aston Martin DB12 Volante et autres Ferrari Roma Spider, toutes équipées de motorisations thermiques (qui vont de 550 chevaux pour la Bentley jusqu’à 680 chevaux pour l’Aston). Le prix n'est pas encore connu mais il dépassera très largement les 200 000€ sachant que la GranTurismo Trofeo coupé coûte déjà 225 000€.