Maserati lance une extension de garantie de 10 ans

Maserati vient d’annoncer la mise en place d’une nouvelle extension de garantie. Le programme « Extra10 » vient en complément du programme existant d’extension de garantie à quatre ou cinq ans. Ce nouveau service est disponible dans le monde entier, pour tous les clients qui possèdent une Maserati dans les dix ans suivant la date d'immatriculation, sans limite de kilométrage.

Cette garantie prolongée comprend la couverture de pièces spécifiques et de la main-d’œuvre pour le groupe motopropulseur (moteur, boîte de vitesses et transmission). « Toutes les autres pièces et la main-d’œuvre pour des interventions qui ne sont pas spécifiquement décrites comme étant couvertes par le programme de garantie prolongée ne sont pas incluses et sont offertes moyennant des frais », explique la marque.

L’extension de garantie ne peut être sollicitée que si le véhicule respecte des critères bien précis. Par exemple, les opérations de maintenance, les révisions ordinaires et/ou les campagnes de rappel ont dû être réalisées dans un centre agréé. Le véhicule n’a pas participé à des compétitions, n’a pas eu de grave accident ou n’a pas été volé, explique le site de Maserati.

L’extension comprend en parallèle une assistance dépannage accessible 24 heures sur 24 et 365 jours par an qui propose l’enlèvement, un véhicule de substitution, les frais d’hébergement, le rapatriement du véhicule, etc.