Maserati MC20 Cielo : le cabriolet italien se dévoile

Après la version coupé, la Maserati MC20 tombe le haut pour se dévoiler dans une déclinaison cabriolet justement baptisée Cielo.

Dotée d’un toit électrique escamotable en verre, la version spyder de la Maserati MC20 gagne à cette occasion 65 kg, pour un poids total annoncé par la marque à 1 540 kg. Selon la marque, l’ouverture et la fermeture du toit s’effectuent en seulement douze petites secondes. Un toit escamotable qui comprend un verre électrochromatique qui une fois fermé peut passer de la transparence au noir opaque et s’obscurcir à 97 %.

La MC20 Cielo repose sur un châssis monocoque en fibre de carbone, et est toujours animée par le V6 3.0 bi turbo Nettuno de 630 chevaux (730 Nm de couple) installé en position centrale, qui permet à la voiture d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, et le 0 à 200 km/h en 9,2 secondes, pour une vitesse maximale fixée à plus de 320 km/h. Le moteur est associé à une boîte automatique DCT double embrayage à huit rapports.

À l’intérieur de la MC20 Cielo, l’habitacle est en grande partie identique à la version coupé. On retrouve ainsi deux écrans de 10 pouces, dont un tactile, un sélecteur de modes de conduite disposé sur le tunnel central, des sièges en cuir Ghiaccio, et des palettes au volant pour passer les rapports.

À l’occasion de son lancement, la Maserati MC20 Cielo est disponible dans une série spéciale PrimaSerie Launch Edition limitée à seulement soixante exemplaires. Une version qui comprend le coloris Acquamarina, des jantes de 20 pouces en coloris White Gold arborant le logo PrimaSerie, un emblème que l’on retrouve également sur la carrosserie et à l’intérieur en divers endroits.

Si la date de disponibilité de la Maserati MC20 Cielo est encore inconnue, elle sera commercialisée à partir de 265 400 €, soit une inflation de 45 400 € par rapport à la MC20 « standard ».