Max Verstappen et Land Norris resteront-ils amis après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 ?

Le dernier Grand Prix d’Autriche 2024 s’annonçait comme une course ennuyeuse au vu de la domination de Max Verstappen lors des qualifications, mais il a été particulièrement intense lors de la fin de l’épreuve avec un duel entre le triple champion du monde néerlandais et l’Anglais Lando Norris qui a fini sur un accrochage, laissant l’opportuniste George Russell cueillir une victoire inespérée.

Bons amis dans la vie, Max Verstappen et Lando Norris se sont brouillés à la suite de cet accident mais le jeune Anglais a tenu ce jeudi à enterrer la hache de guerre lors de sa conférence de presse. On pourrait cependant vivre un duel aussi intense ce week-end lors du Grand Prix de Grande Bretagne, sachant que les McLaren semblent dans le coup au vu de leurs résultats lors des premiers essais libres. Lando Norris pourra-t-il prendre sa revanche grâce à la pointe de vitesse de sa monoplace ?

Le marché des pilotes bat son plein

On se demande aussi où vont aller certains des pilotes après cette saison 2024. Courtisé par Sauber / Audi et Williams, le pilote Ferrari Carlos Sainz Junior pourrait finalement trouver refuge chez Alpine F1 qui vient d’ailleurs de confirmer Pierre Gasly comme titulaire pour plusieurs saisons de plus. Esteban Ocon, lui, pourrait aussi filer chez Audi à moins qu’il n’aille chez Haas pour épauler le jeune Oliver Bearman sélectionné pour 2025. Dans la famille Red Bull, l’avenir de Sergio Perez n’aurait rien de sûr aux côtés de Max Verstappen à cause de ses résultats et il pourrait être remplacé dès la fin de saison 2024 par Daniel Ricciardo, pourtant pas spécialement en forme lui non plus !

Allez, rendez-vous dès cette fin de matinée pour suivre les derniers essais libres puis les qualifications. La course démarrera demain dimanche à 16 heures.

Samedi 6 juillet 2024

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

• Essais libres 3 : à 12h10 sur Canal+ Sport

• Qualifications : à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche 7 juillet 2024

• La Grille : à 15h40 sur Canal+

• Grand Prix de Grande-Bretagne : à 15h55 sur Canal+