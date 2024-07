Soudain, le Grand prix F1 d'Autriche 2024 est devenu passionnant

Quand Max Verstappen colle plus de quatre dixièmes en qualification d’un Grand Prix de Formule 1, ce n’est jamais bon signe. En général lorsque le triple champion du monde néerlandais met ce tarif à ses concurrents, la course du lendemain se réduit à une domination sans partage où il termine plusieurs dizaines de secondes devant les autres.

Tout se déroulait d’ailleurs d’après ce scénario pendant la majeure partie de l’épreuve. Après 51 tours de course, Max Verstappen possédait une confortable avance de 7,4 secondes sur la McLaren de Lando Norris. Mais lors du second changement de pneus où Red Bull a dû faire patienter son pilote star sur son emplacement aux stands pendant de longues secondes afin qu’il ne risque pas de percuter la voiture de Norris en repartant, le jeune Anglais en a profité pour revenir à moins de trois secondes. Puis il s’est encore rapproché du champion du monde en titre en délicatesse avec ses pneus au point de tenter plusieurs attaques toutes contrées de façon audacieuse, dont la dernière sera fatale à sa monoplace et abimera également celle de Max Verstappen !

George Russell, vainqueur miraculeux

George Russell, troisième au moment des faits, n’en demandait pas tant. Le talentueux coéquipier de Lewis Hamilton se retrouvait ainsi en tête de la course avec sa Mercedes. Il parviendra à contenir la très véloce McLaren d’Oscar Piastri pour remporter la seconde victoire de sa carrière, devant le jeune pilote australien et Carlos Sainz Junior sur sa Ferrari. Du côté des Français, Pierre Gasly termine dixième sur son Alpine après un duel musclé contre son coéquipier Esteban Ocon.

Cette course donne en tout cas beaucoup d’espoir puisqu’elle confirme que, même si Lando Norris a bénéficié d’un petit coup de pouce aux stands pour se rapprocher, tout peut arriver même lorsque Max Verstappen domine la course. Après plusieurs manches où l’avantage en performances de la Red Bull n’était plus aussi net que lors des précédentes saisons, la monoplace du champion du monde en titre semble vraiment prenable à la régulière désormais lorsque les Ferrari, les Mercedes et surtout les McLaren sont très en forme. De quoi nous promettre une suite de saison potentiellement passionnante et nous faire mentir.