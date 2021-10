Mazda apporte quelques changements aux Mazda3 et CX-30

Mazda annonce aujourd'hui l'arrivée de petites nouveautés sur la gamme 2022 des CX-30 et Mazda3, cousines de plateforme, motorisations et équipements. Il s'agit principalement de petits ajouts en termes de dotation, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle teinte "Platinum Quartz". Mazda a également retouché la signature lumineuse arrière avec des clignotants repensés.

La technologie n'est pas en reste avec les services connectés via l'application MyMazda, qui débarquent officiellement sur les deux autos. Ils permettent notamment de verrouiller les portes à distance, de localiser le véhicule ou encore d'avoir des informations sur son statut.

Mazda dévoile par ailleurs la série spéciale "Homura" (disponible en Skyactiv 122 et 180 ch), qui mélange en fait des éléments de base des finitions Sportline et Style et y ajoute :

Reconnaissance active d’obstacles mobiles en marche avant (FCTA)

Aide au freinage intelligent en marche arrière (SCBS AR)

Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec système d’aide au trafic (CTS)

Radar de stationnement avant, caméra de recul et caméra 360°

Système d’alerte conducteur avec caméra (DAA)

Sièges avant chauffants· Ouverture et fermeture sans clés

Climatisation automatique bi-zone

Vitres arrière surteintées

Hayon électrique (Uniquement sur CX-30)

Montants de portes extérieurs « Piano Black »

Jantes 18’’ noires

Coques de rétroviseurs noires

Sièges en tissu noir avec surpiqûres rouges

Les tarifs débutent à 27 300 € pour la nouvelle gamme CX-30 et 25 100 € pour la Mazda3.