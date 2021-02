Mazda lance une série spéciale Seiza sur la MX-5

Nouveau millésime, nouvelle série limitée pour le roadster MX-5 RF chez Mazda qui annonce l'arrivée de la version haut de gamme Seiza. Un terme judicieusement choisi qui signifie à la fois "constellation" en japonais mais aussi "une posture traditionnelle japonaise signifiant littéralement 'assise correcte', utilisée en son temps par les samouraïs". Tout un programme.

La constellation fait écho à la teinte spéciale et unique "Deep Crystal Blue" associé à un intérieur blanc en cuir Nappa. La série limitée est richement dotée avec les jantes 17 pouces BBS, le toit noir biton, les coques de rétroviseurs noires, le badge numéroté et le porte-clés, ainsi que de petites attentions telles que le certificat d'authenticité encadré et l'écrin pour accueillir les clés.

Le surcoût est non négligeable par rapport à la finition, puisqu'il est de 2300 €, mais il n'est pas forcément excessif compte tenu des jantes spécifiques, de la teinte bleue et du cuir Nappa. La série limitée Seiza est uniquement disponible avec le moteur 2.0 de 184 ch.