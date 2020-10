Mazda va offrir 50 exemplaires de la MX-5 aux "méritants" de 2020

Si vous connaissez des personnes qui ont oeuvré pour les "gens" et la communauté cette année, il est temps de leur faire une petite publicité par vidéo. C'est en tout cas ce qu'encourage Mazda à faire sur le sol américain avec le programme "Mazda Heroes", qui vise à récompenser les altruistes, et d'une façon très généreuse.

Mazda fête en effet ses cent ans en 2020 et compte bien faire un geste pour ceux qui ont donné de leur personne, notamment en cette année de Covid. Les vidéos doivent être envoyées sur la plateforme Youtube puis transmises à Mazda avant le 25 octobre pour les Américains. A la clé : 50 exemplaires de la MX-5 100e anniversaire à "gagner". Le constructeur fera la sélection des plus méritants jusqu'à début décembre, moment de la révélation des vainqueurs qui repartiront avec un véhicule vendu plus de 32 000 dollars, hors taxes.

"Vu les évènements tragiques de 2020, nous avons décidé d'exprimer, d'une autre façon, notre philosophie unique de marque qui consiste à rendre les choses meilleures".