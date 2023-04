Mazda3 restylée (2023), très léger

La Mazda3 de quatrième génération a été lancée au début de l’année 2019. Après quatre ans de commercialisation, il n’y a donc rien de surprenant à découvrir une version restylée de la compacte japonaise sur son marché domestique. Mais la teneur de ce restylage diffère un peu des modifications habituelles. L’auto n’évolue en effet même pas sur le plan esthétique à l’extérieur, conservant ses lignes douces et ses proportions très particulières sans le moindre changement visible.

Il y a revanche du nouveau à l’intérieur avec un écran d’ordinateur de bord dont la taille atteint désormais 10,25 pouces au lieu de 8,8 pouces, proche de deux ports USB-C éclairés. La voiture embarque aussi un nouveau système de détection de fatigue du conducteur, en plus d’un chargeur de téléphone par induction ou de nouvelles aides à la conduite. Il sera désormais possible de la démarrer à distance via une application smartphone, mais aussi de contrôler les paramètres de conduite via cette application lorsque quelqu’un d’autre est au volant de la voiture.

Rien de neuf sous le capot

Pour l’instant, le communiqué de Mazda au Japon n’annonce aucune nouveauté mécanique. Mais il s’agit là de la version commercialisée là-bas, sachant qu’il pourrait y avoir de petites différences sur la Mazda3 restylée européenne qui sera dévoilée dans les jours à venir. La commercialisation interviendra d’ici la fin de l’année. Rappelons que la Mazda3 actuelle démarre à 26 500€ avec le moteur essence de 122 chevaux.