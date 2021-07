McLaren 765 LT Spider : la boucle est bouclée ?

Veuillez accueillir un nouvel élément dans la famille "Super Series" chez McLaren, déjà composée des 720S et Artura. Cette fois, c'est un cabriolet qui se joint à la meute puisque la 765LT Spider est dévoilée aujourd'hui par le constructeur de Woking.

Cette McLaren ne fait à nouveau pas dans la surprise. Prenez le coupé, ôtez lui le toit et remplacez-le par un élément rétractable ultra léger, qui peut se déployer ou se rentrer en seulement 11 secondes et jusqu'à 50 km/h. Malgré le léger surpoids engendré par le mécanisme (49 kg de plus que le coupé, grâce au toit en carbone) cette 765LT Spider n'affiche que 1388 kg à vide sur la balance. Impressionnant pour un engin aux telles performances. Du carbone que l'on retrouve un peu partout, et notamment sur la structure en monocoque et les renforts. Rappelons par ailleurs que cette 765LT se passe de surtapis, de système audio et de climatisation !

Petit détail amusant : il est possible de baisser seulement la lunette arrière, même capoté, pour continuer d'entendre le moteur, même sous la pluie.

Justement, c'est ce bon "vieux" M840T que l'on retrouve sous le capot arrière. Ce V8 4.0 biturbo affiche ici 765 ch et se voit toujours associé à la boîte automatique à double embrayage et sept rapports. Tout ceci permet au cabriolet de passer les 200 km/h en à peine 7,2 secondes.

765 exemplaires de la 765LT Spider seront produits par McLaren.