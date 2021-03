McLaren Artura : V6 de 680 ch, 0 € de malus

En réponse à

Tant mieux pour les acheteurs !!!

Mais ce système n'est pas juste

C'est inadmissible d'avoir 30 000 bien 40 puis 50 de malus sur une mustang et 0 sur ce type d'engin à 228 000 euros.

Je ne dit pas qu'ils faut taxer car on en a déjà assez ici. Mais si on veut un systeme de bonus malus equitable, il faudrait qu'il soit fonction du prix initial.

C'est pour ca que je haie ce malus francais qui empeche l'achat par exemple d'une mustang, GT86, 370z etc etc et maintenant meme une simple compacte sportive.

C'est encore celui qui a des moyens modestes (par rapport a celui qui peut se permettre d'acheter un vehicule à 200 000 euros) qui est pénalisé