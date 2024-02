McLaren Artura Spider (2024) : quelques chevaux de plus au grand air

Le lancement de la McLaren Artura n’a pas été un long fleuve tranquille pour le constructeur anglais, la faute à des soucis logiciel et de mise au point qui l’ont obligé à décaler d’un an la commercialisation de sa première super-sportive hybride rechargeable de série. Vendue chez nous depuis 2021 dans sa version coupé, elle se décline enfin en version Spider et en profite pour améliorer légèrement sa mécanique.

Que vous optiez pour cette nouvelle Artura Spider ou le coupé, le groupe motopropulseur hybride rechargeable de la bête produit désormais 700 chevaux (au lieu de 680 précédemment). Cette augmentation de puissance est à mettre au crédit du V6 bi-turbo de 3,0 litres, qui développe 605 chevaux (au lieu de 585 précédemment) et permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,0 secondes pour le spider qui réalise aussi le 0 à 200 en 8,4 secondes et le 0 à 300 en 21,6 secondes avant de toucher 330 km/h en pointe.

Sa masse contenue à 1 457 kg à sec (seulement 62 kg de plus que le coupé) aide à cela et profite toujours d’un châssis en carbone ultraléger alors que ses rivales disposent toutes d’une structure en aluminium ou acier. Notez que son toit rétractable électriquement, d’un mécanisme similaire à celui de la 750S Spider et à celui de toutes les Mclaren découvrables depuis la MP4-12C (à l’exception du speedster Elva), permet d’ouvrir ou fermer le toit en 11 secondes jusqu’à 50 km/h.

Des améliorations pour plus de plaisir

Outre une boîte de vitesses à double embrayage plus rapide de 25%, les Artura Spider et coupé disposent désormais d’un échappement revu pour améliorer la sonorité. Les freins peuvent aussi compter sur des circuits de refroidissement optimisés au bénéfice de l’endurance. McLaren annonce par ailleurs un progrès au niveau de la gestion de l’amortissement ProActive et dans un tout autre registre, la partie électrique de la mécanique (utilisant toujours une batterie de 7,4 kWh) permet désormais d’atteindre 33 km d’autonomie maximale en mode tout électrique (elle évite toujours le malus écologique). Enfin, l’auto offre désormais un inédit mode « Spining Wheel Pull Away », en plus du launch control classique, pour ceux qui veulent épater la galerie au démarrage.

271 700€ en Spider

La nouvelle Mclaren Artura Spider démarrera à 271 700€ en France, au lieu de 247 000€ pour le coupé. Les propriétaires d’Artura Coupé pourront d’ailleurs demander à McLaren d’augmenter la puissance de leur auto à 700 chevaux au lieu de 680 chevaux moyennant une mise à jour logicielle.