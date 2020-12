McLaren dévoile la Sabre

Nous approchons de Noël, mais les constructeurs ne dorment pas tous. Certains ne sont pas encore partis en vacances, comme McLaren, qui dévoile aujourd'hui une auto ayant fuité ces dernières heures sur la Toile, la fameuse Sabre.

Un nom pas totalement inconnu dans le monde de l'automobile puisque déjà utilisé par Reliant, et Nissan. Mais ici, nous parlons d'un auto produite à moins de 20 exemplaires, vendue certainement largement plus d'un million d'euros et qui est réservée à une clientèle non seulement aisée, mais aussi déjà proche de McLaren.

Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, point d'hybridation sous cette carrosserie radicale. Il s'agit du traditionnel V8 4.0 biturbo développant ici 835 ch et 800 Nm de couple, avec une vitesse maximale à 351 km/h. Selon McLaren, c'est le coupé deux places le plus rapide jamais produit par la marque (sans hybridation).

Certains clients auraient déjà été livrés puisqu'un modèle a été acheminé du côté de Beverly Hills, signe que ce genre de réalisations, produites dans l'intimité et pour une poignée d'habitués, continuent de pulluler chez les marques de prestige.