McLaren fait aussi des VTT électriques et ils sont également très performants

Mclaren avait déjà mis à contribution son savoir-faire au profit des nouvelles mobilités à travers McLaren Applied, qui a bénéficié à Lavoie, créateur de trottinette électrique haut de gamme et repreneur de Vanmoof. McLaren Applied qui a été revendu à Greybull Capital d’ailleurs.

Étrangement, c’est sous son propre label que le constructeur dévoile ces deux VTT taillés pour l’enduro et le trail. Et quand nous disons « sous son propre label », il ne s’agit pas de modèle existant rebadgé comme chez Mercedes, Porsche ou Alpine mais de vélos réellement conçus en interne, du cadre en carbone au moteur maison.

Moteur qui affiche un couple de 121 Nm d’ailleurs, ce qui en fait le moteur de VTTAE (légal) le plus puissant du marché.

Côté éclairage, McLaren a intégré un phare d’une intensité de 1 550 lumens.

Enfin, l’écran géant situé au-dessus de l’axe de la potence reprend le graphisme des compteurs des supercars de la marque.

McLaren Sport 250

Nous sommes sur un semi-rigide. La fourche suspendue à l’avant est une RockShox Pike Rush R offrant 140 mm de débattement. La géométrie offre un angle plus ouvert et le tube supérieur est très incliné : cela permet d’avoir un centre de gravité bien équilibré en étant debout sur les pédales.

Les pneus sont des Pirelli Scorpion de 2,4 pouces de large. Les roues en carbone sont de 29 pouces de diamètre. Elles sont conçues spécifiquement pour ce vélo.

Le cadre est en fibre de carbone et développé en interne. En intégrant la batterie de 540 Wh (en 36V), ce McLaren Sport ne pèse que 13,88 kg. Soit un rapport puissance/poids de 18 W/kg.

La transmission 12 vitesses repose sur du SRAM GX Eagle. Quant aux freins, ce sont des SRAM G2 RE hydraulique (évidemment) à 4 pistons. Les disques font 200 mm à l’avant et 180 mm à l’arrière.

Comptez 8 400 euros pour vous équiper.

McLaren Extreme 250

Avec l’Extreme 250, on tombe dans de l’enduro pur. La roue avant en carbone a un diamètre de 29 pouces. Le pneu, toujours du Pirelli Scorpion, fait 2,6 pouces de large. À l’arrière, la roue, en carbone également, ne mesure que 27,5 pouces. La section du pneu tombe à 2,4 pouces. Cette asymétrie permet de gagner en grip pour optimiser l’énergie délivrée en montée. À la différence de l’enduro moto qui réalise l’inverse, avec un pneu arrière plus large, le couple délivré par le cycliste et l’assistance reste modestes. Par conséquent, une petite roue et un pneu moins large favorisent le rendement quand l’avant permet d’accrocher et diriger.

Notez que l’Extreme 250 est tout suspendu. La suspension centrale (positionnée à la verticale) est une RockShox RS Deluxe Select+ permettant jusqu’à 145 mm de débattement. La fourche suspendue est une RockShox Lyrik Rush RC de 160 mm de débattement.

Le cadre est toujours en carbone et réalisé par McLaren. Avec la batterie (identique à celle du Sport 250), cet enduro ne pèse que 15 kg. Soit un rapport puissance/poids de 16,6 W/kg.

La transmission 12 vitesses SRAM XX Eagle AXS est sans fil. Côté freinage, cet Extreme 250 embarque également du SRAM G2 RE à 4 pistons, mais avec des disques de 200 mm devant et derrière.

Comptez 11 150 euros. Ce qui le place légèrement en dessous du Lapierre X Alpine Overvolt GLP III SE (11 500 euros). Mais ce dernier arbore une géométrie différente qui offre un centre de gravité plus bas.

Un moteur maison qui affiche un couple énorme, mais pas longtemps

Les moteurs de vélos électriques sont soumis, en Europe, à des normes strictes. La puissance nominale ne doit pas dépasser 250W, quand celle en crête est limitée dans le temps. Les constructeurs jonglent entre beaucoup de puissance pendant un court instant ou une puissance diluée sur une durée plus longue. La courbe donnée par McLaren est d’ailleurs évocatrice de cette contrainte.

Les 121 Nm de couple s’ajoutent à celui délivré par le cycliste. Cela permet de franchir des obstacles et atteindre des points en hauteur impossible avec un musculaire. Cela permet également de reprendre du grip.

La vente se fait en concession (ce qui donne l’occasion de voir l’Artura) ou sur le site Internet.