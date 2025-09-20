McLaren sera présent au Salon de Lyon

Le constructeur britannique sera bien présent dans le Rhône via son concessionnaire local. Si l'on ne connaît pas précisément la liste des voitures qui seront exposées mais on imagine bien que la firme exposera au moins ses modèles les plus récents comme l'Artura Spider ou la radicale 750 S.

McLaren 750 S

La 750S arrive sera exposée au Salon de Lyon pour le plaisir des grands et des petits. Il s’agit d’une grosse évolution de la 720S. Esthétiquement, il faudra regarder du côté de son bouclier avant pour la distinguer, avec des ouïes plus petites ou du côté de l’arrière, avec des sorties d’échappement déplacées vers le centre de la poupe en hauteur et des sorties d’air inédites derrière les roues. La 750S jouit d’un habitacle revu avec des molettes de réglage châssis et groupe motopropulseur relocalisées en hauteur près du volant pour plus de praticité. L’auto embarque désormais la compatibilité Apple Carplay et Android Auto grâce à son interface de bord améliorée. La 750S mise sur une motorisation 100% thermique et reste fidèle au V8 bi-turbo de 4,0 litres de son prédécesseur et à la monocoque carbone qui va avec. Elle devient encore plus légère avec une masse annoncée à 1 277 kg à vide. Voilà aussi pourquoi Mclaren annonce un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et surtout un 0 à 200 km/h en 7,2 secondes. Au registre des nouveautés, McLaren annonce une direction plus rapide, de meilleurs freins repris de la supercar Senna, des réglages de suspension revus et une suspension « Proactive Châssis Control » de troisième génération.

Artura Spider

L’Artura Spider lancé l’été dernier sera également de la partie. Le cabriolet reprend le même groupe hybride rechargeable du coupé avec désormais 700 chevaux. Cette augmentation de puissance est à mettre au crédit du V6 bi-turbo de 3,0 litres, qui développe 605 chevaux (au lieu de 585 précédemment) et permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,0 secondes pour le spider qui réalise aussi le 0 à 200 en 8,4 secondes et le 0 à 300 en 21,6 secondes avant de toucher 330 km/h en pointe. La partie électrique de la mécanique (utilisant toujours une batterie de 7,4 kWh) permet d’atteindre 33 km d’autonomie maximale en mode tout électrique (elle évite toujours le malus écologique). Son toit rétractable électriquement permet d’ouvrir ou fermer le toit en 11 secondes jusqu’à 50 km/h.