McLaren travaille sur une voiture familiale électrique

McLaren n'a jamais commercialisé que des voitures de route radicales à deux places. Ou à trois places, dans le cas de la mythique F1 ou de la récente Speedtail, deux supercars ultra-élitistes qui valent aujourd'hui largement plus d'un million d'euros sur le marché de la collection (surtout pour la F1).

Alors que le constructeur de Woking vient de traverser une très mauvaise passe financière, il s'est résolu à élargir sa gamme à des types de véhicules plus « grand public » et à ne plus se limiter aux voitures de sport les plus radicales. Récemment, ses communicants laissaient entendre que McLaren ne refusait plus d'entendre parler de SUV en ces temps où même Ferrari en commercialise. Et d'après l'interview du nouveau patron Michael Leiters par nos confrères anglais d'Auto Express, ses équipes planchent sur une voiture électrique à la vocation familiale ou presque.

Une rivale de la Porsche Taycan ?

« La technologie électrique n'est pas encore prête pour le développement d'une vraie supercar répondant à nos standards. Mais je pense qu'il est désormais possible de l'utiliser dans un véhicule à la vocation plus polyvalente et pratique, avec davantage de passagers dans la voiture. Et pas forcément assis plus haut. » De quoi imaginer une future rivale de la Porsche Taycan chez McLaren ? Pour Michael Leiters en tout cas, cette future McLaren électrique devra coûter au moins 200 000 livres sterling, soit 228 000€. Pour lui, il s'agit du prix minimum d'un modèle de la marque. Rappelons que pour l'instant, McLaren ne commercialise aucun modèle électrique et un seul véhicule hybride rechargeable, l'Artura, vendue à côté de la GT et des 720S/765 LT.