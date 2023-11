Même en haut de gamme, la Citroën ë-C3 électrique est beaucoup moins chère que la Peugeot e-208

Depuis quelques jours, on connaît le prix de base de la fameuse nouvelle Citroën ë-C3 électrique : ce sera 23 300€ pour la finition « You », dépourvue d’une tablette tactile centrale sur la planche de bord (mais tout de même dotée de la climatisation manuelle, de la suspension Citroën Advanced Comfort (avec les butées hydrauliques) ou encore l’affichage tête haute.

On connaît désormais aussi le prix de la finition « Max » à la vocation haut de gamme, ajoutant principalement l’écran tactile central de 10 pouces sur la planche de bord en plus de la climatisation automatique, la recharge sans fil, les feux arrière à LED, l’éclairage automatique, les sièges « Citroën Advanced Comfort », des jantes de 17 pouces ou encore des habillages intérieurs plus flatteurs. Ce sera 27 800€ avant déduction du bonus écologique de 5 000€ (sous réserve qu’il reste à ce niveau l’année prochaine).

7 050€ de moins qu’une Peugeot E-208

En comparaison, une Peugeot E-208 à l’équipement pas meilleur démarre à 34 850€ avant remise. Le seul avantage de la lionne par rapport à sa nouvelle rivale de la marque aux chevrons se situe sur le plan mécanique avec un moteur plus puissant (156 chevaux contre 113 chevaux) et des batteries plus généreuses (51 kWh brut contre 44 kWh, avec une autonomie maximale annoncée à plus de 400 km contre 320 km). A vous de voir si cette différence de taille de batterie peut justifier un tel écart de prix. Rappelons qu’en 2025, une ë-C3 à la batterie plus petite abaissera son prix sous les 20 000€.

Côté location enfin, la ë-C3 You démarre à 99€ par mois en location longue durée de 36 mois sans premier loyer sous conditions d'aides maximales avec prime à la conversion, ou avec un premier loyer de 4 500€ sinon. La ë-C3 Max démarre elle à 179€ par mois en location longue durée de 36 mois avec les mêmes avantages, sinon avec un premier loyer de 4 500€.