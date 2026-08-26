Même puissance, même présentation : la Renault 5 se prend pour une Clio Williams

En 1993, Renault brille en Formule 1 et la Clio de première génération apparue deux ans plus tôt fait un carton. Dans le même temps, la marque souhaite homologuer son modèle en rallye. C’est ainsi qu’elle embarque sous son capot un 2.0 de 150 ch et adopte le nom de l’écurie de Formule 1. Un joli coup marketing qui s’accompagne d’un châssis profondément revu et de performances à la pointe puisqu’elle est capable d’atteindre 215 km/h. Pour ne rien gâcher, elle arbore une teinte bleue exclusive et des jantes Speedline dorées. Pour tout amateur de voitures sportives, cette version au look unique a marqué les esprits.

Renault, jouant franchement sur la fibre nostalgique avec ses R4, Twingo et bien sûr R5, aurait tort de s’en priver. D’ailleurs, un concessionnaire néerlandais a commercialisé l’année dernière une version Monte Carlo Edition en s’inspirant de la bombinette des années 90. Ce revendeur aurait-il donné des idées à Renault ?

Possible, mais inutile de vous précipitez chez votre concessionnaire. Hormis la puissance identique et les éléments dorés, cette R5 n’a rien d’une sportive. Il ne s’agit que d’éléments de personnalisation disponibles sur les finitions Techno et Iconic Cinq, les jantes de type Techno peuvent recevoir la teinte Gold contre 200 €. Pour le liseré de toit « Unlimited 5 or », comptez 600 € supplémentaires. Quant à la teinte « bleu nocturne », il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais il faut aussi mettre la main à la poche : 700 €.

Pas de Williams, mais le principal défaut éliminé

Si son look sympa a de quoi séduire, il faut tout de même débourser près de 32 000 €. L’entrée de gamme, vendue 24 990 €, est nettement plus raisonnable et devient désirable puisqu’elle élimine son principal défaut. Désormais, elle accepte la recharge rapide en courant continu. Sa puissance de 80 kW n’a rien d’exceptionnel (100 kW pour les autres R5), mais cela permet d’envisager les longs trajets. À noter qu’elle profite au passage d’un électromoteur plus puissant, passant de 95 à 110 ch. Seule contrepartie, elle perd 10 km d’autonomie pour atteindre 305 km.