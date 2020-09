Mercato : Renault continue de faire son marché chez les concurrents

Les grandes manœuvres chez Renault. Le nouveau directeur général du Losange, Luca de Meo, a vite mis les mains dans le cambouis pour relancer le groupe au Losange. S'il doit détailler son plan de bataille début 2021, il a déjà pris et officialisé plusieurs décisions importantes, notamment la réorganisation du groupe autour de quatre marques à la gestion plus indépendante et le remplacement de Renault par Alpine en Formule 1.

Cette refonte stratégique s'accompagne de grands changements du côté de l'organigramme. Depuis quelques semaines, Renault multiplie les recrutements. La marque a débauché de nombreux talents à d'autres équipes. On a l'impression de voir le constructeur agir comme un club de foot qui a reçu les moyens illimités d'un investisseur étranger dans le but de se constituer une équipe de rêve. D'ailleurs, Luca de Meo, fan de foot et adepte des métaphores footballistiques, a dit récemment qu'il veut ramener Renault "en finale de la Ligue des champions" d'ici sept ou huit ans.

Cet été, Renault s'est notamment offert Gilles Vidal, qui a été le patron du style de Peugeot pendant dix ans, et est à l'origine des derniers gros succès du Lion, dont le 3008. Sa venue faisait suite à celle d'Alejandro Mesonero-Romanos, qui était auparavant le patron du style de Seat. Ce dernier a donc suivi son boss, puisque Luca de Meo a dirigé Seat de 2015 à 2020. Ce n'est pas le seul qui a fait le voyage entre Barcelone et Paris. Christian Stein, directeur de la communication de Seat, va devenir directeur de la communication des marques du groupe Renault. Et ce n'est pas tout !

Cette fois, Renault annonce avoir recruté Arnaud Belloni, qui va rejoindre le service vente et marketing. Ce Français était directeur du marketing et de la communication de Citroën depuis 2015. Il a grandement œuvré à l'évolution du positionnement de la marque aux chevrons et de la refonte de son image. C'est donc une belle prise de guerre pour Renault auprès de PSA ! Pour Arnaud Belloni, c'est un retour aux sources, puisqu'il avait commencé chez le Losange. Il est ensuite passé par Skoda et Fiat.

Outre PSA et Seat, Renault ferait aussi son marché chez Toyota. Selon Les Echos, le Losange s'apprête à accueillir dans ses rangs Luciano Biondo, qui était le directeur de l'usine du japonais à Valenciennes. Luciano Biondo serait chargé de gérer les usines nordistes de Renault, dont Douai et Maubeuge.