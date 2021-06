Mercedes a réglé le contentieux avec Nokia

L'affaire avait fait grand bruit l'année dernière : Nokia poursuivait Daimler en justice pour une utilisation frauduleuse et non autorisée de certaines technologies embarquées reposant sur des brevets déposés par le géant finlandais. Daimler, et notamment sa filiale Mercedes, risquait gros en cas de victoire de Nokia en appel avec la suspension des ventes de toutes les autos de la marque tant que l'affaire n'était pas réglée.

Le centre de la discorde portait sur la méthode de négociation des prix des technologies Nokia par Daimler, qui continuait à pratiquer l'achat par les fournisseurs, à des tarifs avantageux pour le géant allemand, mais pas pour Nokia.

Mercedes était le dernier constructeur "réfractaire" à ne pas passer par le pool Avanci pour l'acquisition de technologies sous brevets et leur paiement par redevance. Audi et BMW, eux, empruntent cette voie depuis déjà deux ans. Daimler et Nokia n'ont pas divulgué les détails de l'accord, mais il permet en tout cas à Mercedes de profiter des brevets Nokia sans craindre d'autres poursuites judiciaires qui auraient pu être problématiques en Europe pour la vente automobile.