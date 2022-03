Mercedes-AMG GT Track Series : la cerise sur le gâteau des 55 ans !

Si vous pensiez avoir tout vu avec la Mercedes-AMG GT Black Series, c’était sans compter sur celle qui vient coiffer la gamme à l’occasion du 55ème anniversaire de la marque, la Mercedes-AMG GT Track Series. Une voiture qui ne sera produite qu’à 55 exemplaires, comme le nombre de bougies sur le gâteau.

Uniquement réservé à un usage piste, la Mercedes-AMG GT Track Series est animée par le même V8 bi-turbo de 4 litres que l’on retrouve dans la Black Series, avec de nouveaux injecteurs de carburant et une cartographie moteur qui permet de sortir 10 chevaux et 50 Nm de couple supplémentaires : 734 chevaux pour un couple de 850 Nm.

En complément du moteur légèrement gonflé, on retrouve une transmission séquentielle de course à six rapports Hewland HLS avec différentiel réglable sur l’essieu arrière, des amortisseurs Bilstein réglables sur quatre positions, des jantes de 18 pouces en acier, un contrôle de motricité, un ABS de course ajustable en douze modes différents, et un réservoir de 120 litres.

Côté aérodynamisme, la Mercedes-AMG GT Track Series est équipée d’un diffuseur arrière, d’un capot, d’ailes, de seuils de portes et d’un hayon en fibre de carbone.

À l’intérieur, tout est dépouillé façon racing, avec la présence d’un arceau en acier et d’une cellule de sécurité elle aussi en fibre de carbone, associée à un harnais cinq points et une trappe de désincarcération située sur le toit. On ne sait jamais.

Au cas où, on peut aussi compter sur un système d’extinction d’incendie et des filets de sécurité.

Les ambitions sportives se dévoilent également sur le volant, et la partie centrale, mais aussi avec le système de télémétrie et d’enregistrement de données.

Les 55 exemplaires de la Mercedes-AMG GT Track Series devraient être livrés dans le courant du second semestre 2022, chacun s’échangeant contre 369 000 € hors taxes.