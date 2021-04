Mercedes annonce l'électrique EQB

Une nouvelle page de l'histoire électrique de Mercedes va s'ouvrir très prochainement. La marque allemande, qui vient pourtant à peine de dévoiler l'EQS, s'apprête déjà à dégainer un autre membre de la famille EQ.

En effet, la semaine prochaine s'ouvrent les portes du premier et probablement seul grand salon automobile du premier semestre dans le monde : Shanghai. A cette occasion, les constructeurs ont prévu de jolies nouveautés. Chez Audi, nous découvrirons une grande nouveauté électrique, et chez Mercedes, c'est ni plus ni moins que l'inédit EQB qui se révèlera. Le constructeur nous a d'ailleurs donné rendez-vous dimanche pour la présentation en avant-première.

L'EQB sera l'interprétation "zéro émission" du GLB. Il devrait hériter des technologies et batteries de l'EQA, déjà commercialisée en Europe. Mercedes nous offre une première image en guise d'amuse-bouche avec une face avant à la signature lumineuse désormais caractéristique des modèles EQ.