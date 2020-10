Mercedes annonce une foule de nouveaux modèles électriques et l'arrêt progressif du thermique

Mercedes vient de détailler son programme en matière de véhicules électriques. En 2021, la marque proposera au moins 5 électriques. Ce sera plus de 10 en 2025 et plus de 20 après 2030. La firme à l'étoile a ainsi officialisé l'arrivée d'une foule de modèles pour sa sous-marque EQ, inaugurée en 2018 avec l'EQC. La production de l'EQA sera lancée avant la fin de cette année. Celle de l'EQB commencera en 2021. Mais l'événement de 2021 sera surtout le lancement de l'EQS.

Cette grande berline électrique marquera en effet un virage important pour Mercedes. La voiture va inaugurer une plate-forme qui a été pensée pour la voiture électrique, alors que les EQA, EQB et EQC sont en fait des versions à moteur électrique des GLA, GLB et GLC, avec donc une base d'abord conçue pour le thermique.

L'EQS ne sera donc pas simplement une Classe S électrique. Sa base spécifique nommée EVA lui permettra d'être optimisée pour la technologie électrique. Mercedes promet déjà une autonomie allant jusqu'à 700 km avec le nouveau cycle WLTP. Il sera aussi possible avec une borne de recharge super-rapide de retrouver 250 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Après l'EQS, Mercedes lancera l'EQE, une berline électrique de la taille d'une Classe E, sur cette même base. Et il y aura également des variantes SUV pour les EQE et EQS.

La suite, ce sera une deuxième plate-forme dédiée à la motorisation électrique pour les modèles plus compacts. En clair, Mercedes pense déjà à la relève des EQA, EQB et EQC, qui aura une plate-forme dédiée. Pour cette base nommée MMA, le constructeur évoque cinq véhicules. Mais le constructeur ne s'avance pas encore sur les autonomies.

L'électrification concernera aussi les autres sous-marques de Mercedes : il y aura ainsi des modèles branchés pour AMG, Maybach et le Classe G. La prochaine décennie sera aussi celle de l'hybride rechargeable. En 2021, Mercedes en proposera plus de 20. En 2025, ce sera plus de 25. Mais comme l'électrique va se développer, une transition est déjà prise en compte, puisque le nombre d'hybrides rechargeables repassera sous 25 en 2030. De plus, la baisse de son offre thermique va s'accélérer. Par rapport au niveau de 2020, elle chutera carrément de 40 % en 2025 et de 70 % en 2030 !

Lors de la présentation de sa stratégie pour les années à venir, le constructeur a par ailleurs donné un aperçu d'un concept-car EQ, le Vision EQXX.