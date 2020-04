Mercedes arrêterait la pile à combustible

En réponse à

Dommage, car en milieu rural, pour les longs trajets, un véhicule hybride avec petite batterie (autonomie 100 km) et pile à combustible à l'éthane (liquide, pas dangereux à stocker) serait l'idéal en neuf et en rétrofit, étant donné que l'éthanol... produisant du CO2 peut être obtenu à partir de végétaux, de bois, ce qui compenserait alors le carbone produit par ceux-ci !

Et, pour faire plus de bois partout, il y a une autre solution simple, donnée avec dessins sur https://greenjillaroo.wordpress.com, pour avoir plus de paysages humides et boisés en agroforesterie (sans plus de perte d'espace avec les forêts ! ___ Quel pays assez innovant, et pas féru de déserts à perte de vie, va enfin l'oser ?