Mercedes Classe S (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai en direct

Une nouvelle génération de Mercedes Classe S est toujours un événement. Certes, une voiture à plus de 100 000 € n'intéresse qu'une infime partie de la population française mais celle-ci est particulière : on découvre en effet à chacun de ses renouvellements des équipements jamais vus auparavant, que ce soit dans le domaine du multimédia ou de la sécurité, et qui équiperont dans quelques années le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, comme l'ABS électronique ou l'ESP. Que nous réserve donc le futur à travers cette nouvelle cuvée ?

C'est ce que nous allons découvrir demain. Reconfinement, pas reconfinement ? Jusqu'au dernier moment, nous n'étions pas sûrs que les essais de la Mercedes Classe S seraient maintenus mais la providence a finalement souri à la marque à l'étoile et nous prendrons demain la direction de la Provence pour tester son nouveau navire amiral. Et nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.