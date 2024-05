Mercedes CLE 53 AMG : le cabriolet qui rend chauve (Présentation)

La nouvelle gamme « CLE » déployé au printemps dernier en Europe remplace à la fois les coupés et cabriolets Classe C et Classe E. Comme nous l’avons constaté récemment lors des premiers essais, cette nouvelle Mercedes réunit le meilleur des deux modèles avec tout de même un gros penchant pour la E en raison de son gabarit, de son tarif et de son niveau de confort.

Nous avons fait le déplacement à Stuttgart, dans le fief de Mercedes, pour découvrir le travail réalisé par AMG, la division sportive de la marque. Après le coupé, le sorcier d’Affalterbach - situé à une trentaine de kilomètres au nord de Stuttgart - s’est attaqué à la version découvrable du Cle.

Le préparateur avait une bonne base pour rendre cette voiture plus méchante que jamais. Et c’est plutôt réussi ! Le Cle Cabriolet prend du muscle avec l’arrivée de pare-chocs avant et arrière plus agressifs, d’un double bosselage sur le capot et des ailes plus larges (+58 mm à l'avant et +75 mm à l'arrière). On retrouve également quatre grosses sorties d’échappement et d’imposantes jantes de 20’’. Les packs optionnels Sport Black AMG et Pack Carbone AMG peuvent surenchérir.

A bord, cette Mercedes AMG CLE 53 bombe un peu moins le torse, privilégiant le luxe et le confort à la sportivité. On retrouve ainsi un intérieur calqué sur celui de la Classe C (moderne et très bien fini), à moins de sortir le chéquier et de piocher dans la longue liste d’options pour agrémenter l’ensemble de sièges performance, d’un volant Alcantara ou encore d’inserts en carbone. Cette version découvrable amène également sont lot de particularités comme un déflecteur de vent électrique et un système de chauffage de nuque pour rendre la conduite à ciel ouvert plus agréable lorsque les températures extérieures sont fraîches. La capote acoustique en tissu est disponible en noir, rouge ou gris. Elle s’ouvre et se ferme en 20 secondes jusqu’à une vitesse de 60 km/h.

Cette version « 53 » fait appel à un 6 cylindres en ligne de 3.0 à hybridation légère. Un alterno-démarreur de 23 ch et 205 Nm, logé dans la boîte automatique à neuf rapports, assiste le bloc essence à bas régimes. Un compresseur électrique pour les bas régimes et un turbo prennent ensuite le relais. La puissance obtenue atteint 449 ch et le couple maxi 560 Nm de couple, voire 600 Nm durant 12 secondes grâce à une fonction d’overboost temporaire.

Cette débauche de puissance est transmise aux 4 roues via la transmission intégrale 4Matic + ou aux seules roues arrière lorsque le mode Drift est activé. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,2 s et la vitesse maxi à 250 km/h, voire 270 km/h en option. Malgré la présence d’une hybridation légère, les taux de CO2 (entre 212 et 220 g/km) pénalisent financièrement le cabriolet à hauteur de 60 000 € en France. Autrement dit la peine maximale. Bonne nouvelle, ceci étant le plafond, le CLE AMG n’est pas soumis au malus sur le poids.

Le CLE cible les possesseurs de Classe C à la recherche de sport mais aussi ceux de Classe E ne souhaitant pas se départir d’une certaine dose de confort. Ainsi le CLE 53 AMG dispose de roues arrière directrices (2,5°) pour améliorer les passages en courbe et l’agilité en ville mais aussi d’une suspension pilotée à ressorts pneumatiques pour garantir un confort élevé sur les revêtements abîmés. Pour freiner cette voiture avoisinant les 2 tonnes (1985 kg) des disques de 370 mm pincés par des étriers à quatre pistons sont présents.

Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais l'écart tarifaire de 8 000 € entre le coupé (CLE Coupé 53 AMG : 92 450 €) et le cabriolet devrait être respecté. Si notre estimation est juste, le CLE AMG cabriolet devrait débuter un peu au dessus des 100 000 €, sans oublier le malus écologique à ajouter qui porte la facture finale à 160 000 € en France.