Mercedes dévoile deux versions AMG pour l'EQE

Comme pour les autres constructeurs, l'avenir de Mercedes est électrique. Ce qui ne signifie pas la fin des sportives pour la marque allemande ! Quelques mois après l'EQS, l'EQE est à son tour déclinée en AMG. Il y a même deux variantes, la 43 4MATIC et la 53 4MATIC +.

Pour rappel, l'EQE classique propose pour l'instant une version 350 avec un moteur de 215 kW, soit 292 ch. Les AMG ont le droit à deux moteurs, un sur chaque essieu. Pour la 43, ces moteurs profitent d'un réglage et d'une commande revus par AMG. La puissance cumulée est de 350 kW, soit 476 ch, le couple maxi est de 858 Nm. Il faut 4,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

La 53 a le droit à des moteurs spécifiques à AMG, avec par exemple des bobinages et des tôles adaptés. Le but : avoir plus de puissance et des régimes moteurs plus élevés. La 53 annonce ainsi 460 kW, soit 626 ch… et même 505 kW, soit 687 ch, avec le Pack AMG Dynamic Plus optionnel. Les couples maxi vont de 950 à 1 000 Nm ! Pour le 0 à 100 km/h, la 53 demande 3,5 secondes, et gagne deux dixièmes avec le pack.

Attention toutefois à avoir un niveau de charge suffisant pour profiter de la puissance maxi, qui dépend aussi du mode de conduite choisi avec l'AMG Dynamic Select. Par exemple en mode Confort, il y a 80 % de la puissance. Et cela descend à 50 % avec le mode Verglas. Le fait d'avoir un moteur sur chaque essieu permet d'avoir une transmission intégrale, avec une distribution du couple qui varie en permanence selon les modes et conditions. Ces AMG sont dotées d'une suspension pneumatique et d'un amortissement adaptatif réglable. Il y a aussi en série les roues arrière directrices. Elles apportent de l'agilité à des engins qui pèsent à vide 2,5 tonnes !

Les deux déclinaisons ont la même batterie, avec une capacité utile de 90,6 kWh. Les autonomies sont forcément impactées par les puissances élevées. La 43 annonce entre 462 et 533 km, la 53 de 444 à 518 km. En courant continu, la puissance de recharge peut atteindre 170 kW. En courant alternatif, c'est 11 kW en série, 22 kW en option.

Côté look, on retrouve le pack esthétique AMG Line déjà proposé sur la 350. Les "vraies" AMG vont se reconnaître à leur calandre spécifique, dotée de barrettes verticales. À bord, le volant à méplat intègre des boutons AMG qui donnent accès aux principaux réglages de conduite. L'ambiance sportive est créée avec les inserts carbone et les surpiqûres rouges. La planche de bord "Hyperscreen", avec l'écran géant au centre et l'écran face au passager, reste en option.