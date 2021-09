Mercedes EQS : la vitrine - Vidéo en direct du salon de Munich 2021

Comme prévu, Mercedes est en train de développer une gamme électrique en parallèle à la gamme thermique. Les traditionnelles Classe A, B, C, etc, doivent donc cohabiter avec leurs pendants électriques : EQA, EQB, EQC et aucun modèle n'échappe à cette règle. Même le haut de gamme est concerné. Mercedes a donc dévoilé récemment l'EQS que vous avez pu découvrir, sur Caradisiac, en statique mais également lors des premiers essais.

Avec sa longueur de 5,22 m, cette EQS est une vraie limousine qui en impose par sa taille, mais également par sa silhouette très longiligne, qui mêle dynamisme et élégance. Cette fluidité passe également par un travail important sur la pénétration dans l'air avec par exemple des poignées de porte escamotables. Résultat, cette EQS revendique un excellent Cx de 0,20.

La face avant est frappée d'une image calandre pleine ornée de l'étoile bien évidemment. L'arrière pour sa part se caractérise par un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur, un détail que l'on retrouve sur tous les membres de la famille EQ.

Mais c'est sans aucun doute dans l'habitacle que la Mercedes EQS marque les esprits avec une planche de bord spectaculaire. Ainsi, l'EQS peut être équipée en option de l'hyperscreen, qui se compose de trois écrans avec deux écrans de 12,3 pouces implantés face au conducteur et au passager et un autre de 17,7 pouces au centre pour le multimédia. Tout simplement unique sur le marché. De série, l'EQS a droit à une planche de bord quasi identique à celle de la Classe S.

À l'arrière, pas de surprise avec une habitabilité royale et un coffre accessible par un hayon dont la contenance varie de 610 à 1 770 litres.

L'EQS est disponible avec deux motorisations de 333 et 523 ch alimentée par une batterie de 107,8 kWh qui lui permet de revendiquer une autonomie énorme pouvant atteindre 780 km. Cette EQS est capable d'accepter des recharges de 200 kW. Avec un gabarit de 2,4 tonnes, on aurait pu craindre que cette EQS ne soit pas dynamique, c'est tout le contraire puisqu'elle dispose d'un train arrière directionnel.

Les prix de cette EQS sont fidèles aux véhicules du segment avec des tarifs compris entre 127 250 et 152 800 €.

L'instant Caradisiac : immanquable

Quand on veut mettre un véhicule en avant, on le positionne sur le devant du stand. Mercedes l'a bien compris et applique cette règle à la lettre avec la présentation de cette EQS sur le devant de son stand à Munich. Impossible de la rater.