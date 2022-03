Mercedes EQXX : après le concept, la version de série ?

Nous l’avons découvert au début de l’année 2022. Le concept électrique Mercedes Vision EQXX a été présenté par la firme allemande comme le véhicule le plus économe en énergies de toute sa gamme, avec une autonomie annoncée à plus de 1 000 kilomètres en une seule charge.

Une belle promesse que Mercedes pourrait concrétiser par un modèle de série que l’on n’attendait pas forcément sous cette forme, puisque le concept était plutôt annoncé comme précurseur technologique des prochains modèles de la marque.

Et pourtant, comme Markus Schäfer, responsable des technologies de Mercedes, l’a révélé à nos confrères d’Autocar : « Si on regarde le look et la forme de ce véhicule, on est très proche d’une voiture de série qu’on verra en 2024, avec tous les ingrédients qui en feront un des véhicules électriques les plus efficients du monde. »

Une tendance qui selon Autocar semble se confirmer, le concept présenté étant lui-même un véhicule déjà assez proche de la configuration d’un modèle de série avec l’emplacement réservé des plaques d’immatriculation avant et arrière ou encore la présence de rétroviseurs conventionnels.

Avec une autonomie annoncée de plus de 1 000 kilomètres en une seule charge, le Mercedes EQXX pourrait mettre un grand coup d’accélérateur à la technologie électrique.