Mercedes GLA 2 : Classe B SUV - Vidéo en direct du Salon de Bruxelles 2020

La première génération du GLA avait les roues posées entre deux chaises, entre compacte et SUV. Cette seconde choisit mieux son camp, celui du SUV. Sa silhouette change en profondeur, car si la longueur perd quelques millimètres (4,41 mètres), la hauteur prend 10 centimètres.

On remarque l'arrivée d'une troisième vitre latérale, tandis que la lunette est moins inclinée. De 3/4 arrière, le GLA ressemble d'ailleurs au Classe B. Et cette seconde génération du petit baroudeur de Mercedes s'inspire aussi du monospace pour l'habitacle, puisqu'on trouve à bord une banquette coulissante. Le GLA se fait ainsi plus accueillant et habitable. Dommage, le coffre garde une capacité modeste, 435 litres.

Côté poste de conduite, pas de surprise, on a en grande partie la planche de bord de la Classe A, avec les deux écrans en enfilade, sans casquette. On retrouve le système multimédia MBUX aux commandes vocales intelligentes : il suffit d'apostropher le système en disant "Hey Mercedes".

Côté gamme, pour l'instant, Mercedes n'a confirmé que deux variantes essence, le GLA 200 de 163 ch… et le GLA 35 AMG de 306 ch ! La gamme sera bien sûr rapidement complétée, avec d'autres essences, des diesels et sûrement un hybride rechargeable. Ce GLA 2 est attendu dans les concessions au printemps.