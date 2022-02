Mercedes, le constructeur où les Français seraient les plus fiers de travailler

En 2021, l’institut YouGov a sondé un panel de 13 000 Français pour déterminer la liste des entreprises dans lesquelles ils aimeraient le plus travailler. Dans la catégorie des constructeurs, Mercedes arrive en première position. Michelin triomphe dans la catégorie équipements et services.

Pour évaluer la réputation de 33 marques automobiles et de 38 équipementiers et entreprises de service, YouGov a placé les sondés dans la position d'un chercheur d'emploi en leur posant la question « pour quelle marque seriez-vous fier ou embarrassé de travailler » ? Le score est un solde des avis positifs auxquels sont soustraits les avis négatifs. Le score pouvant aller de -100 à +100.

A ce jeu, les marques allemandes prennent la tête du classement et Mercedes tout particulièrement avec un score de 34,9. BMW (31,4) prend la deuxième place devant Audi (30,4) qui bat Ferrari d'une courte longueur (30,3). Peugeot, la première marque française du classement, obtient 23,4 et se hisse au 5e rang. Derrière elle, Tesla (19,9) talonne Volkswagen (21,8). Contacté par Caradisiac, l'institut n'a pas souhaité révéler la suite du classement et la lanterne rouge.

Dans les rangs des équipementiers et sociétés de service, Michelin prend la tête avec un score de 38,9. Ce qui en fait tout simplement l'entreprise du secteur automobile la plus appréciée des Français, selon l'enquête de YouGov. Derrière, la note tombe à 14,7 et elle est attribuée à Goodyear. L'autre manufacturier devance ainsi Total qui pointe à la troisième place avec 14,5.