Mercedes : six nouvelles électriques en deux ans

La firme à l'étoile vient de préciser son calendrier de lancement pour ses EQ. Dans deux ans, Mercedes proposera huit modèles 100 % électriques. Soit six véhicules inédits prévus pour 2021 et 2022, qui rejoindront l'EQC et l'EQV. Et parmi ces six, quatre seront prêts dès 2021.

L'année prochaine, Mercedes lancera les EQA et EQB. Comme pour l'EQC, version électrique du GLC, ce sera la déclinaison branchée des GLA et GLB. Le constructeur présentera l'EQA le 20 janvier. Il indique que la production a même commencé dans l'usine allemande de Rastatt. On rappelle que le constructeur avait initialement prévu de fabriquer l'EQA en France, dans l'usine Smart, qui vient d'être vendu à Ineos. L'EQA sera aussi fabriqué en Chine, pour l'Empire du Milieu. Il en sera de même avec l'EQB. Pour l'Europe, la production de ce modèle se fera en Hongrie.

La vedette 2021, ce sera l'EQS, une grande berline qui marquera une étape importante, puisque ce sera le premier modèle pensé uniquement pour l'électrique, avec une plate-forme dédiée à ce type de motorisation. La production commencera au cours du premier semestre 2021 à Sindelfingen, en Allemagne.

Surprise, sa petite sœur EQE commencera aussi à sortir des chaînes de production en 2021, à Brême. Les deux véhicules en plus présentés en 2022 seront deux SUV, dérivés des EQE et EQS. Ces grands baroudeurs électriques seront fabriqués aux Etats-Unis.