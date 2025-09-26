MG a sorti sa Batmobile pour le Salon de Lyon 2025

Si le Salon de Lyon est avant tout un événement commercial, c’est aussi l’occasion pour les constructeurs de mettre en avant leur savoir-faire. Avec son Cyberster, MG possède une véritable voiture d’image.

Commercialisé depuis un an, le Cyberster est disponible à partir de 62 990 €. Un prix imbattable pour qui recherche une sportive, cabriolet qui plus est. À ce prix, vous pouvez prétendre à la version propulsion de 340 ch et 475 Nm de couple et des accélérations plus que correctes : 0 à 100 km/h en 5 secondes. Au niveau autonomie, son conducteur peut prétendre à 507 km grâce à sa batterie de 77 kWh.

Si les performances vous semblent un peu justes, la déclinaison à deux moteurs, pour une puissance totale de 510 ch, expédie le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. En contrepartie, le rayon d’action n’est plus que de 443 km.

Des trains roulants revus

Sur le papier, le Mg Cyberster a de sérieux arguments pour convaincre. Mais que vaut-elle sur la route ? S’il est agréable de profiter de la qualité de la présentation intérieure et surtout des performances, nous sommes restés sur notre faim en ce qui concerne les sensations de conduite et le comportement routier. Par ailleurs, elle ne peut remplacer les sensations d'une voiture thermique, comme celles d'une Alpine A110 dont le prix de départ est proche : 65 000 €.

Le réglage des trains roulants et les suspensions n’assurent pas un comportement aussi rigoureux que prévu. Toutefois, Mg a entendu les critiques puisque le roadster a reçu de nouveaux éléments de suspension sur les chaînes de production depuis le mois de juillet.

Pour le moment, ces Cyberster revues et corrigées ne sont pas disponibles à la vente, mais elles devraient l’être d’ici quelques semaines. Si vous êtes en phase d’achat, demandez au vendeur la date de fabrication de la voiture pour être sûr de profiter de la dernière version.

L'instant Caradisiac

Lorsque l'on regarde l'ensemble du stand, ce Cyberster semble appartenir à une autre marque tant son design est fort. MG devrait laisser davantage le champ libre à ses designers pour les autres modèles, au look disons générique.