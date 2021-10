MG ZS EV restylé : autonomie en forte hausse

Lancé mi-2020 en France, le ZS EV est déjà revu en profondeur ! Il y a ainsi de gros changements pour la partie technique. Pour rappel, le modèle était jusqu'à présent disponible avec une batterie 44,5 kWh, pour une autonomie de 263 km. Maintenant, il y a deux déclinaisons.

La version classique a une batterie de 50,3 kWh, avec une autonomie de 320 km. La version "Long Range" a une grosse batterie de 70 kWh, pour une autonomie de 440 km. Cette dernière est d'ailleurs la première disponible à la vente. Elle profite de série d’un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.

Côté look, le ZS EV a un nouveau visage. La grille de calandre est supprimée, le logo étant désormais posé sur la carrosserie, un effet que l'on retrouve sur de nombreux véhicules électriques. Les phares sont plus fins. Le plastique brut se fait plus discret à l'arrière. À bord, la présentation se modernise grâce à des écrans plus grands. Au centre, l'affichage passe de 8 à 10,1 pouces, avec un nouveau système multimédia.

Les prix commencent à 30 990 € avec la batterie de base, une hausse de 1 000 € mais avec plus d'autonomie donc. La version à grande autonomie commence à 34 990 €. Le bonus est de 6 000 €.