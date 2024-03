Miloo Classy Infinite by Nespresso : un vélo électrique conçu à partir des capsules de café

Miloo et non Milou, le foxterrier du célèbre reporter, est un fabricant de vélo Suisse. Un pays qui aime le vélo et à qui nous devons Stromer (nous avions d’ailleurs essayé le ST3 Pinion).

La date d’annonce du 18 mars colle avec la journée mondiale du recyclage (si, ça existe). Le communiqué a permis de glisser que Nespresso recycle 72 % de ses capsules en Suisse. Et bien Miloo en utilise 1344 pour chacun de ces Infinite by Nespresso. Elles servent à mouler le cadre et les jantes.

Les trois couleurs disponibles s’inspirent de trois cafés populaires : le Ristretto Classico (Noir), le l’Odacio (bleu) et le Diavolitto (bleu nuit).

Vers une économie réelle

L’écologie est bien (trop) souvent un simple argument marketing ou levier financier ? Avec, à la clé, du vent, non recyclable lui. D’ailleurs, cette rubrique n’évoque jamais l’écologie, car cela n’a jamais été réellement validé comme argument prépondérant ou simplement justifié (en plus du côté accusateur très agaçant). Nous faisons néanmoins une entorse pour cette news, car Miloo a réellement décidé de réduire l’émission de CO2 générée par la conception des vélos de 87 %.

Pour cela, les capsules Nespresso ne sont pas les seuls éléments recyclés utilisés. Le liège entre dans la composition des poignées, le bois dans celle des pédales, le plastique dans la conception de la selle. L’idée rappelle le Fairphone, un smartphone écoresponsable.

Des caractéristiques haut de gamme

Miloo n’y est pas allé de main morte avec ce Classy Infinite by Nespresso (un nom long comme un jour sans café). Au menu, un speedbike capable de vous « aider » à vous propulser jusqu’à 45 km/h grâce à un moteur Bafang M580 remanié.

Ce Bafang délivre 750W (jusqu’à 1500W en crête), c’est trois fois le maximum légal pour les VAE qui n’entrent pas dans cette catégorie des speedbikes (très prisée en Suisse). Le couple est de 140 Nm.

L’alimentation est confiée à une batterie 672 Wh (en 48V). Miloo annonce 80 km d’autonomie.

Le freinage, hydraulique repose sur des freins Miloo X aux disques de 203 mm et aux étriers à 4 pistons.

Pour la transmission, c’est Sram qui s’y colle, avec des X4 à 8 vitesses logées dans le moyeu de la roue arrière.

L’adhérence est confiée à des pneus 27,5 pouces Schwalbe Green Marathon de 2,35 pouces de large.

Une application est disponible et la connexion se fait par Bluetooth. Vous y retrouverez les options habituelles et la possibilité de verrouiller le vélo. Un écran LCD est posé sur le cintre droit.

L’éclairage est puissant avec 1 550 lumens.

Un tarif élevé et beaucoup d’options

Précommandable dès à présent en Suisse, le Miloo Classy Infinite by Nespresso (ouf !) s’échange contre 6 499 francs suisses. Les options permettent de gonfler la facture et d’augmenter l’agrément.

Au programme, une transmission Enviolo à courroie (1 399 Fr), l’ABS (699 Fr), la batterie supplémentaire (899 Fr), les clignotants disposés aux extrémités du guidon (219 Fr) et enfin une fourche suspendue inversée (1100 Fr).

Pour passer commande, c’est sur le site de Miloo.